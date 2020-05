Paolo Maldini : « La France a fait une erreur en arrêtant le championnat »

L’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et 2 française continue de faire réagir les acteurs du foot européens. Récemment guéri du coronavirus, l’ancienne gloire italienne, Paolo Maldini, a aussi donné son avis sur le sujet.

Le 28 avril dernier, la France annonçait qu’elle mettait un terme à la saison 2019-2020 de son championnat de football professionnel. Une décision prise en commun accord entre les présidents de clubs et le gouvernement français, en raison de la pandémie du coronavirus qui a décimé une partie du pays. Mais, pour Paolo Maldini, les dirigeants du foot français ont fait une gaffe en arrêtant leur championnat. Interrogé sur le sujet au cours d’un live Instagram avec son ex-coéquipier en sélection, Filipo Inzaghi, l’ancien défenseur de l’AC Milan a insisté sur le fait que les Ligues 1 et 2 devraient arriver à leur terme à cause des enjeux qui étaient en lice. «Il faut essayer d’aller sur le terrain, ce serait un désastre à tous points de vue, d’abord économique. Nous devons essayer. La France, à mon avis, a fait une erreur. Mais nous accepterons ce que sera le verdict du gouvernement« , a-t-il confié.

Le directeur technique du club lombard s’est aussi exprimé sur la volonté de reprise de la Série A italienne. «Notre équipe (l’AC Milan) a repris, mais soyons prudents. (…) Il y a tellement d’incertitude, tout dépendra de ce que décidera la Serie A», a exposé Maldini.