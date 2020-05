Pamela Anderson pose topless et fait grimper le mercure sur la toile (photo)

Pamela Anderson ne cessera d’étonner ses admirateurs avec ses clichés trop osés. L’actrice et mannequin de 52 ans a, une fois encore, fait monter le mercure sur la toile en s’affichant en lingerie.

L’actrice et mannequin, Pamela Anderson, qui jouait parfois les sirènes, vient, une fois encore, d’offrir un beau shooting très sexy pour le plus grand bonheur des internautes. Tout comme les autres stars, elle se sert aussi des réseaux sociaux pour partager les plus magnifiques images de sa carrière, mais aussi de parler des causes qui lui tiennent à cœur.

En effet, chacune des photos publiées par la comédienne de 52 ans reçoit toujours des réactions sympathiques de la part des internautes. Ces derniers adorent simplement découvrir les archives qu’elle partage, presque quotidiennement. Ces photos glamours et artistiques sont très appréciées par ses admirateurs et prouvent également sa grande carrière de mannequin. La star de 52 ans reçoit, à chaque publication, une pluie de compliments en commentaire : « Merveilleuse, magique, magnifique. » Un autre internaute a carrément décidé de garder cette photo dans son téléphone : « Yes! Tu es mon nouveau fond d’écran ».

Il faut noter que Pamela Anderson fait toujours de son mieux pour remonter le moral de ses fidèles followers, surtout en ce temps de confinement. Dernièrement, elle a même publié une photo d’elle entièrement nue. Elle ne rate jamais une occasion de montrer fièrement ses courbes de rêve et de rappeler sa beauté incontestable !