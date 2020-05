P-Square : Jude Okoye fait de grosses révélations sur la séparation du légendaire duo nigérian

En 2018, les frères jumeaux du P-Square, Peter et Paul, ont décidé de se séparer et de devenir des artistes solos. Cette décision a brisé le cœur de leurs fans et de leur famille, qui, depuis lors, multiplient les gestes pour réunir les deux frères, sans succès. Mais pour Jude Okoye, la réunification du groupe ne verrait jamais le jour à cause de son frère Peter, qui s’est toujours opposé à toutes les tentatives pour une réconciliation des jumeaux.

Mythique groupe nigérian, P-Square a explosé du jour au lendemain. Co-fondateurs de ce duo légendaire, qui a fait danser toute l’Afrique, Peter et Paul Okoye ont tout bonnement décidé de mettre un terme à leur collaboration. Autrefois très complices, les deux frères se regardent désormais en chiens de faïences. Plusieurs versions ont été données, en ce qui concerne la cause de cette cassure; mais, au grand jamais, les fans n’ont réellement su ce qui empêchait les deux frères de se réunir à nouveau.

Pour Jude Okoye, frère du duo nigérian, le conflit entre Peter et Paul est plus profond que ça en a l’air. Récemment en live sur Instagram, l’ex-manager du groupe P-Square a expliqué avoir jeté l’éponge dans cette affaire, après plusieurs mois de négociation pour une reconstruction en vain. « Il n’y a rien d’humainement possible que quelqu’un puisse faire que je n’ai pas fait. J’en suis arrivé au point où j’ai dit même si cela signifiait me sacrifier, pas de problème. Laissez-les tous les deux. Qu’ils reviennent ou non, cela ne devrait plus être mon affaire« , affirmait-il en mettant l’accent sur le fait qu’il y a de forte chance que le groupe ne se relève jamais.

Le grand frère des deux stars a aussi déploré le caractère jusqu’au-boutiste de Peter, qui est, selon lui, le grand responsable des échecs essuyés jusqu’ici pour la réunification du groupe. « Peter a un problème. Il a un problème avec moi. Je lui ai demandé à plusieurs reprises quel était le problème, mais il a refusé de le dire (…) Comment puis-je ramener P-Square lorsque je suis celui qu’ils ne veulent pas sur la photo ?« , s’interroge-t-il, visiblement fatigué de cette situation.

Evoluant désormais tous deux en solo, Paul et Peter Okoye n’ont plus fait de commentaire sur l’affaire. Mais du côté de Paul, la porte du retour sur scène de P-Square n’est pas totalement close. Selon celui qui se fait désormais appeler Rudeboy, le groupe pourrait reprendre du service dans cinq ans, voire plus. «Je ne pense pas que cela arrivera. Pour être honnête avec vous, je ne le pense pas. Même si cela doit arriver, ce sera pour plus tard. J’ai fait des erreurs dans ma vie que je ne veux pas regretter à nouveau. Alors quand je dis plus tard, ça pourrait être cinq ans et même plus. Pour ceux qui pensent que cela arrivera très bientôt, je dirais non», a-t-il confié dans un entretien accordé à NBC Télévision.