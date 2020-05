Le Bénin à l’instar des autres pays du monde fait face à une crise sanitaire qui impacte toutes les activités et détourne les dirigeants de l’urgence du développement. Dans ce contexte de gestion de crise liée à la pandémie de la Covid19 qui mobilise toute l’équipe gouvernementale, l’ambassadeur Candide Ahouansou dans une tribune s’interroge sur le silence des universitaires face à la mobilisation des compétences.

Dans une tribune intitulée « Coronavirus en situation de gestion de crise. Solidarité de peur ou solidarité citoyenne? » l’ambassadeur Candide Ahouansou s’interroge sur le degré d’implication des sommités universitaires dans la gestion de cette crise qui fait appel à la solidarité nationale. « Bien que la gestion de cette crise qui menace d’étendre ses tentacules sur l’ensemble du territoire reste empreinte de discernement, le questionnement qui nous a turlupine jusqu’à récemment était le suivant : nonobstant le fait que le gouvernement se soit fait entouré, de bonne heure et à juste titre, d’un comité médical, où donc étaient passées les sommités universitaires de ce pays ? » se demande l’ambassadeur dans sa tribune.

Le diplomate constate en effet et avec beaucoup de regrets que l’Académie nationale des Sciences Arts et Lettres créée en 2010 n’a été associée à la gestion de cette crise en dépit de la confiance et le prestige dont jouit la communauté scientifique béninoise à l’international. « Et pourtant ! l’on n’entendait pas la voix de l’Académie dans cette crise sanitaire mondiale d’origine scientifique et nous nous en inquiétions. » indique-t-il. Dans la gestion de la crise dans les autres pays comme la France, le monde scientifique est pleinement impliqué dans le suivi et les prises de décisions.

C’est cette même implication qu’appelle le diplomate quand; » nous coupant l’herbe sous les pieds, pour ainsi dire, les Académiciens se sont finalement fait entendre à notre grande satisfaction et à notre grand bonheur ; nous leur en savons gré. Leurs homologues de l’Académie française en venant dire leur petit mot à la télévision, n’ont certes pas inventé le fil à couper le beurre à cette occasion, mais leur apparition avait rassuré le peuple français ». C’est en réalité un appel qu’il lance à travers sa tribune afin que les scientifiques soient de plus en plus sollicités par les acteurs politiques dans la prise des décisions dans certaines situations comme celle liée à la crise de la Covid19. Lire ci-dessous l’intégralité de la tribune.

Tribune de Candide Ahouansou

La maxime toute romaine, de stratégie militaire nous enseigne : Si vis pacem para bellum, signifiant en Français, si tu veux la paix prépare la guerre. Et le Président de la République française n’a eu de cesse de marteler à ses concitoyens que son pays était en situation de guerre contre le coronavirus 19. Il partait ainsi au combat, par la force des choses, avec le lourd handicap matériel de l’insuffisance de ses troupes, en l’occurrence, le matériel médical, mais avec l’atout inestimable de la valeur citoyenne qu’est la solidarité préexistante dans la société qu’il dirige et qui lui a permis, malgré tout, de mettre d’emblée son pays sur pieds de guerre contre ce fléau importun.