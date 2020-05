ORTB Gate: « Quelle honte… », Maora Aledjo dézingue Angela Kpéidja

Le feuilleton Angéla Kpéidja semble être arrivé à son terme, depuis l’annonce de sa promotion en tant que chef service web de l’ORTB. Cependant, plusieurs femmes, qui avaient soutenu la journaliste, après ses révélations, se sont vues quelque peu déçues par la tournure des événements et par Kpéidja elle-même, qui, finalement, semble avoir juste « réglé des comptes » et non lancé une révolution.

Dans un post sur les réseaux sociaux, comme à son habitude, la web activiste, Aledjo Maora, s’en est prise de façon rugueuse à la journaliste de l’ORTB, Angéla Kpéidja, soulignant le fait que cette dernière semble s’être contentée d’une récompense pour fermer le clapet, alors que des milliers d’autres femmes pensaient que, par le biais de cet alerte lancé plus tôt en mai, une révolution allait naître, afin de mettre fin à un phénomène qui ronge les administrations du pays. « Lorsque le président s’y est impliqué délibérément, nous l’avions applaudi pensant que cette forme d’injustice serait bannie sur la terre de nos aïeuls », a indiqué Aledjo. Elle poursuit et indique que « mon cœur s’est trouvé meurtri quand je me suis rendue compte que c’était un plan machiavélique concocté pour régler un compte ».

L’activiste n’a donc pas caché ses sentiments de déception et de honte face à ce qu’on peut appeler la découverte de l’anguille sous la roche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas mâché ses mots pour l’exprimer. « Quelle honte pour toute la gente féminine de découvrir celle qui, selon ses collègues de L’ORTB, est toujours passée par le canapé pour chacune de ses promotions, venir écrire que la promotion offerte en récompense de son forfait n’était pas suffisante », martèle Maora Aledjo. S’adressant directement à la nouvelle directrice du service web de l’ORTB, elle s’interroge sur d’éventuels deals faits dans les coulisses. « Madame Angela, quel deal aviez-vous fait avec le pouvoir en place pour que deux semaines après votre calomnieuse dénonciation, on vous nomme à un poste supérieur et vous osez juger que ce n’était pas suffisant ? Quel concours auriez-vous passé depuis, qui vous donnerait droit à ce poste sinon du moins supérieur à celui qu’on vous a offert ? », questionne l’influenceuse aux milliers de followers.

Des remerciements pathétiques et sournois

Ce ne serait pas trop de dire qu’Aledjo Maora était très en colère quand elle écrivait sa publication, car les mots, expressions et ton utilisé expriment et traduisent fidèlement l’état d’âme d’une femme qui s’est sentie trahie et utilisée par une autre femme. Elle met en évidence le fait qu’après la nomination de Kpéidja, plus aucune trace d’elle sur les RS pour une quelconque suite du « pseudo combat » contre le harcèlement en milieu professionnel. « Depuis votre acceptation du poste offert, plus aucune trace de hargne dans votre lutte. Que des remerciements pathétiques et sournois. Des milliers de femmes réellement harcelées qui avaient mis leurs espoirs dans votre « combat » sont aujourd’hui, tout comme moi, déçues », martèle-t-elle.

« Madame Angela, le mal qui vous ronge est profond et je n’aimerais pas être à votre place le jour où votre conscience se réveillerait. Je vous avais défendu en son temps mais je regrette vraiment, car vous ne méritez pas qu’on se casse une once de cheveu pour vous. j’ai failli..tchruuu! »

Maora, comme pour exprimer son désespoir, face à la fin si rapide d’une lutte, pourtant pour une cause noble, s’en remet au chef de l’Etat, Patrice Talon, dont elle est une farouche critique. « M. le Président Patrice Talon, il ne suffit pas de limoger une seule personne dans ce lot tant décrié pour laisser croire que le problème est résolu. Si vous voulez sortir crédible de cette lutte que vous avez délibérément embrassée, vous devriez aller jusqu’au bout et parachever le combat dans tous les secteurs administratifs du Bénin. C’est à ce seul prix que vous gagnerez la confiance des femmes du Bénin », appelle l’activiste.