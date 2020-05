Origine du Coronavirus : les Etats Unis attaquent, la Chine réplique

Les Etats Unis et une partie de l’Europe ont accusé la Chine d’avoir fabriqué le Coronavirus dans un laboratoire de Wuhan. Cette théorie du complot ne cesse d’être alimentée par les américains. Cette fois encore la Chine a tenu à répondre en niant ces assertions.

Jusqu’à présent, la suggestion que le coronavirus a été fabriqué dans un laboratoire chinois a été limitée aux théoriciens du complot dans les zones les plus sombres des médias sociaux. Mais maintenant, il est vanté par le gouvernement américain. Les virologues disent qu’il n’y a aucune base scientifique à l’idée, mais le secrétaire d’État américain Mike Pompeo et le président Trump l’ont mentionné dans une tentative de blâmer la Chine pour l’épidémie.

Lundi, encore une fois, les Chinois ont démenti ce qu’ils considéraient comme des « accusations sans fondement ». Ceci intervient après que Trump et Pompeo ont annoncé détenir des preuves solides que la Chine était coupable. Plus tôt, les experts de l’OMS et des renseignements américains avaient indiqué que le virus était d’origine naturelle. Mais Trump continue ses accusations que les chinois considèrent comme une manière de saper la crédibilité du pays et de mener une guerre économique.