Olokpatcha : « pourquoi Arafat ne voulait pas que je vienne avec lui en Europe? »

Devenu vendeur de poisson après la mort de son fidèle ami DJ Arafat, Olokpatcha est très présent sur la toile en ces temps-ci. Sur Vibe radio, l’ex-collaborateur du Daishikan a révélé une grosse confidence que lui a faite le Yorobo de son vivant.

Des pléthores d’amis qu’a eu DJ Arafat de son vivant, Olokpatcha est celui qui a été le plus proche du Daishikan. Confident, garde du corps, l’empereur a été le gardien du temple Arafat. Mais aussi incroyable soit-il, le « Poto » n’a jamais accompagné le Yorobo dans ses tournées en Europe. Et pour cause, le Zeus d’Afrique a toujours peur que son fidèle ami ne disparaisse dans la nature une fois à destination. « Quand mon frère Arafat faisait ses nombreux voyages en Europe, il refusait toujours de m’emmener avec lui. Il ne voulait pas partir avec moi. Et vous savez pourquoi ? Parce qu’il avait peur que je ne revienne plus au pays et que je pouvais le quitter là-bas en prenant la fuite », a confié Olokpatcha à Vibe Radio.

Pour l’ex-collaborateur du leader de la Chine populaire, son idole a un grand estime pour lui et préfère qu’il reste au pays gérer ses affaires que de l’accompagner humer l’air frais sur le vieux continent. « Moi je ne l’en voulais pas de ne pas pouvoir voyager avec lui. J’ai compris qu’il ne voulait pas que je l’abandonne et le laisser seul, parce qu’il me disait toujours que je suis le grand ami que Dieu lui a donné », a ajouté le membre fondateur de la Yorogang avec beaucoup d’émotion.