Officiel: le gouvernement britannique autorise le retour de la Premier League

Le ministre britannique des Sports a annoncé la reprise des compétitions sportives sur l’ensemble du territoire à compter du 1er juin dans le strict respect des règles prescrites à cet effet.

Le football est de retour en Angleterre. Ce samedi 30 mai, le gouvernement britannique a autorisé la reprise des différentes compétitions sportives suspendues il y a quelques mois pour freiner la propagation du coronavirus. « L’attente est terminée. Le sport britannique reviendra bientôt dans des conditions sûres et étroitement contrôlées« , a déclaré le ministre en conférence de presse, ouvrant ainsi la voie à une reprise de la Premier League, le très suivi Championnat d’Angleterre de football.

A l’en croire, le gouvernement a publié des directives qui permettent au sport de compétition de reprendre à huis clos à partir de lundi (1er juin) au plus tôt. Entre autres dispositions, des canaux de circulation seront établis au bord des terrains et dans les stades, tandis que la distance sociale devra être maintenue dans la mesure du possible même pour les remplaçants assis sur le banc.

Les joueurs seront également mis en garde concernant les célébrations avec leurs coéquipiers après les buts. C’est une bonne nouvelle pour Liverpool et ses stars qui caracolent en tête du championnat anglais de première division suspendue depuis trois mois en raison de la crise sanitaire. Le championnat le plus suivi du monde fait donc son grand retour pour le bonheur des férus du sport Roi.