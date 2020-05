Officiel: le 18è sommet de la francophonie reporté en 2021

Le 18è sommet de la Francophonie, prévu en décembre 2020 en Tunisie, n’aura pas lieu cette année. Principale raison: la crise sanitaire due au coronavirus.

Initialement prévu pour décembre de cette année, le 18è sommet de la Francophonie est reporté en 2021. Dans un communiqué conjoint, la francophonie et la Tunisie, pays devant abriter l’événement, se sont mis d’accord pour le report dudit sommet qui regroupe le monde francophone.

« En raison de la crise sanitaire qui touche aujourd’hui le monde entier et des nombreuses incertitudes qui en découlent, Monsieur Kaïs Saïed, Président de la République de Tunisie, et Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, sont convenus aujourd’hui du report du XVIIIe Sommet de la Francophonie, qui devait avoir lieu les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis », a écrit l’organisation.

Par ailleurs, Tunis rassure qu’une nouvelle date sera fixée de commun accord avec la Francophonie et sera communiquée ultérieurement et ceci en fonction de l’évolution de la courbe épidémiologique. Ce sommet que la Tunisie abritera à Djerba marquera le 50è anniversaire de l’organisation.

Les 88 Etats et gouvernements membres se réuniront autour du thème: « Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ».