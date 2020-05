Officiel : la date de reprise de la Liga dévoilée

Après la Bundesliga, la Premier League et la Serie A, c’est au tour de la Liga de faire son grand retour dans l’arène européenne. Ce vendredi, il a été décidé que les compétitions reprennent à huis clos le 11 juin prochain.

Les reprises des championnats européens s’enchaînent pour le bonheur des amoureux du football. En effet, la Liga rouvrira aussi ses portes après la Bundesliga, la Serie A et la Premier League. Une date a été déjà retenue, et ne devrait pas connaitre de changement. En effet, dans un communiqué officiel, le Conseil Supérieur des Sports espagnol (CSD) a confirmé que la Liga reprendra officiellement le 11 juin. Selon la note du CSD, la Liga et la RFEF sont parvenues à trouver un accord pour la tenue des onze journées qu’ils restent à disputer. « La Fédération espagnole et La Liga ont trouvé un accord sur le déroulement des onze journées qu’il reste à jouer pour la fin de la saison de La Liga. La reprise de la compétition se tiendra lors du week-end du 13 et 14 juin. Le premier match aura lieu le jeudi 11 entre Séville et le Betis », ont indiqué les décideurs du championnat espagnol dans un communiqué rapporté par AS.

Selon le calendrier de cette fin de saison spéciale où les rencontres se joueront à huis clos, les matchs se dérouleront entre le 11 juin et le 12 juillet. Le bal s’ouvrira avec le derby sévillan entre la Séville et le Bétis Séville.