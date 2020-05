Officiel: Donald Trump retire les Etats-Unis de l’OMS

Donald ne cesse de faire parler de lui! En conférence de presse de ce vendredi à la Maison Blanche, le dirigeant américain a indiqué que les Etats-Unis mettent fin à leur collaboration avec l’Organisation mondiale de santé.

Les Etats-Unis vont mettre fin à leur collaboration avec l’OMS, accusée d’avoir mal géré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Devant la presse ce vendredi, le 45è président des USA a justifié cette décision par l’échec de l’organisation sise à Genève à mettre en oeuvre des reformes nécessaires et requises pour redorer son l’image.

« Nous allons mettre fin aujourd’hui à notre relation avec l’Organisation mondiale de la Santé et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent« , a poursuivi le républicain. Ce départ des USA devrait avoir des conséquences financières sur le fonctionnement de l’organisation dont Washington est le premier contributeur.

Suspension des fonds alloués!

Avant d’arriver à cet retrait, Trump avait suspendu la contribution américaine à l’OMS. Et pour cause, il accuse l’institution onusienne de rouler pour Pékin et de ne pouvoir pas réagir de manière prompte afin éviter des conséquences dévastatrices causées par le virus à travers le monde. Des accusations rejetées par le Dr Tedros et son équipe.