Nouvelle-Zélande : le PM Jacinda Ardern secouée en direct par un tremblement de terre  

Un tremblement de terre a frappé la Nouvelle-Zélande à un moment où le Premier ministre du pays, Jacinda Ardern, faisait une interview télévisée en direct, lundi matin.

Jacinda Ardern a été secouée en direct à la télévision, alors qu’un tremblement de terre lui a fait interrompre l’hôte de Newshub, Ryan Bridge, pour lui dire ce qui se passait au complexe parlementaire de la capitale, Wellington. « Nous avons juste un petit tremblement de terre ici, Ryan, une secousse assez décente ici », a-t-elle dit, levant les yeux et autour de la pièce. « Mais, euh, si vous voyez des choses bouger derrière moi… », a poursuivi Ardern. La Nouvelle-Zélande se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique et est parfois appelée les îles tremblantes pour ses tremblements de terre fréquents.

Le séisme de magnitude 5,6 de lundi a frappé l’océan à environ 100 kilomètres (62 miles) au nord-est de Wellington, selon l’US Geological Survey. Le tremblement de terre a frappé juste avant 8 heures du matin et a été ressenti par des milliers de Néo-Zélandais qui se préparaient à commencer leurs semaines de travail. Il était suffisamment solide pour secouer les aliments des étagères et arrêter les services de train. Mais aucun cas de dommage ou de blessure majeur n’a été signalé. Ardern a poursuivi son interview, disant à son interlocuteur que les tremblements avaient cessé. « Nous allons bien Ryan », a-t-elle dit. « Je ne suis sous aucune lumière suspendue, j’ai l’impression d’être dans un endroit structurellement sain. » Un tremblement de terre de 2011 dans la ville de Christchurch a tué 185 personnes et détruit une grande partie du centre-ville. La ville poursuit sa reconstruction.