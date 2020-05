« Nous avons commencé à mettre Messi et Ronaldo dans les vestiaires »

Le défenseur argentin, Pablo Zabaleta, a raconté une anecdote sur son ancien ancien club de Manchester City où les Skyblues s’amusaient à mettre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ensemble dans le vestiaire des Citizens.

Pablo Zabaleta a révélé que les joueurs de Manchester City mettaient Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans les vestiaires après le rachat du club en 2008 par les puissants monarques du Golfe. Le défenseur argentin a rejoint les Citizens cette année-là alors que Abu Dhabi United Group a repris le club, ce qui a entraîné le recrutement de grands joueurs. « Dix jours après mon arrivée, l’achat du club par la population d’Abu Dhabi est exécuté« , a expliqué Zabaleta à La Nacion. « Quatre jours plus tard, ils investissent 40 millions de livres sterling pour Robinho et là, j’ai dit: » Maintenant, que dois-je faire? Je vais durer six mois ici« , a-t-il ajouté.

Fort de leur puissance financière, les Emiratis avaient dépensé sans compter cet été-là, enrôlant les gros talents de la planète, notamment Sergio Aguero, Yaya Touré, Emmanuel Adebayor ou encore Vincent Kompany. « Nous l’avons pris un peu comme une blague et… dans les vestiaires, nous avons commencé à mettre ‘Messi’, ‘Cristiano Ronaldo’. Nous étions s ******* nous-mêmes« , se souvient l’ancien international argentin.

Paublo Zabaleta a également évoqué le cas de son compatriote, Lionel Messi, qui, malgré ses belles prouesses au Barça, peine toujours en équipe nationale. Pour lui, le football argentin devrait être reconnaissant envers la Pulga pour tout ce qu’il a apporté à sa sélection, tant en terme de visibilité qu’en terme de l’amélioration des infrastructures sportives. « En plus de tout ce qui lui aurait manqué sur le terrain, sans Leo, l’AFA [Association argentine de football] aurait eu beaucoup moins d’argent« , a expliqué Zabaleta. « Leo est un produit qui génère des millions, et le football argentin devra lui en être reconnaissant toute sa vie« , a-t-il conclu.