« Nos bulletins sont sécurisés et inviolables », Emmanuel Tiando

Les élections communales ont eu lieu au Bénin, ce dimanche 17 mai 2020. Globalement, tout s’est bien déroulé, malgré le contexte sanitaire difficile. Des incidents ont été dénoncés ici et là, dont des bulletins de vote qui seraient pré-estampillés. Une rumeur sur laquelle Tiando reste prudent. Selon lui, les bulletins de la Cena sont sécurisés et inviolables.

Quelques irrégularités ont été notées au cours du déroulement des élections communales du dimanche dernier par des observateurs de la société civile et par les populations. Selon la chambre de situation de la plateforme électorale des organisations de la société civile, 131 alertes ont été enregistrées, seulement à quelques heures après le démarrage du scrutin. Dans certaines localités, des agents électoraux auraient été interpellés avec des bulletins de vote pré-estampillés. Une rumeur que le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Emmanuel Tiando, a pris avec des pincettes. Selon lui, les bulletins de l’institution sont presque infalsifiables. « J’ai appris, et ça reste à confirmer, qu’il y aurait eu des bulletins qui auraient été pré-estampillés. Je crois que les gens font une confusion entre l’identification du bulletin de vote et l’estampillage« , a laissé entendre le président Emmanuel Tiando.

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) attend d’avoir des preuves pour croire à l’existence de bulletins de vote pré-estampillés. Pour Emmanuel Tiando, il n’y a pas de confusion à faire entre l’identification du bulletin de vote et l’estampillage. « Si d’aventure, ce cas se produisait, je demande à ceux qui sont en possession de ce type de bulletin, qu’ils me les apportent et nous verrons d’où proviennent ces bulletins. Mais ça m’étonnerait que ce soit des bulletins fabriqués par la Cena« , a laissé entendre le président de la CENA. Pour justifier son doute, Emmanuel Tiando estime que les bulletins de la CENA sont inviolables. « Nos bulletins sont sécurisés et inviolables. Il ne faut pas confondre l’estampillage avec l’authentification qui est une opération obligatoire, prévue par le Code électoral. Avant d’engager le processus de vote, il faut que les membres des postes de vote fassent l’authentification de l’ensemble des bulletins de vote de leur poste de vote. Ainsi, quand survient un problème, on saura d’où vient le bulletin de vote et à quel poste de vote correspond cette authentification », a-t-il clarifié.