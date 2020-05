Nigéria : un nouveau groupe terroriste fait son entrée en scène

La police nigériane a rendu publique l’information, selon laquelle un nouveau groupe terroriste a été découvert dans le pays.

C’est l’Équipe spéciale d’intervention en matière de renseignement (IRT) de la police du Nigéria qui a apporté l’information de la découverte d’un tout nouveau groupe terroriste, qui attaque les populations. Selon L’inspecteur général, Abba Kyari, la secte s’appelle Jama’atu Ansaril Muslimina fi Biladis Soudan ou l’avant-garde pour la protection des musulmans en Afrique noire (en français). La police a déclaré que le groupe était à l’origine de plusieurs enlèvements et assassinats dans le nord-est du pays, ces derniers mois.

Selon un rapport du Daily Post, le groupe est devenu une priorité absolue après que l’IGP Mohammed Adamu a reçu des pétitions, montrant que ses membres avaient envoyé des courriels à différentes entreprises, menaçant d’enlever leurs expatriés si ces entreprises ne leur versaient pas 50 millions de nairas par an. La secte était à l’origine de l’enlèvement de deux expatriés, travaillant avec Triacta Nigeria Limited, une entreprise de construction. Selon The Eagle Online, l’IRT a arrêté neuf membres et récupéré 204 cartouches de balles réelles AK47, des uniformes militaires, des véhicules opérationnels, des drogues et des denrées alimentaires destinées à être acheminées aux membres de la brousse de Birnin Gwari dans l’État de Kaduna.

Plusieurs enlèvements

Le gang terrorisait les travailleurs de Triacta Limited et était également responsable d’attaques contre Mothercat Construction Company Limited. Une source a déclaré: «Les suspects ont avoué l’enlèvement des deux expatriés, Zaid Alas de Jordanie et Isah Jabour, un Syrien, travaillant avec Triacta Limited à Shiroro, dans l’État du Niger. Les victimes ont été enlevées le 9 décembre 2019 et les dirigeants du groupe, Dogo Gide et Mahmud, ont dirigé l’opération ».

La même source ajoute que «le groupe a collecté 120 millions de nairas en rançon et chaque membre a reçu entre 200 000 et 300 000 nairas. Les suspects ont également avoué que leur groupe était responsable de l’attaque de Mothercat Construction Company, ainsi que d’enlèvements dans l’État de Katsina. »