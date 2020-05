Nigéria : polémique autour de l’huile rouge utilisée comme remède contre le coronavirus

L’agence nigériane de contrôle des maladies (NCDC) a mis en garde contre les informations, selon lesquelles, l’huile de palme est un remède efficace contre le coronavirus, qui a déjà fait, dans le pays, près de 2 000 cas confirmés, dont 58 décès.

Depuis quelques heures, circulent sur les réseaux sociaux, des rumeurs selon lesquelles, la consommation régulière de l’huile de palme réduit le risque d’attraper le coronavirus. Une rumeur qui a pris de l’ampleur au Nigéria et se répand dans la sous-région. Mais pour l’agence nigériane de contrôle des maladies (NCDC), cette information est fausse, car l’huile de palme n’a pas la capacité d’arrêter la propagation du virus. le NCDC, qui met en garde les auteurs de ces publications, a exhorté les populations à ne respecter que les directives des autorités sanitaires. « La rumeur, selon laquelle la consommation d’huile de palme peut arrêter la propagation de #COVID19 est fausse. Pour vous protéger et protéger vos proches, veuillez suivre les conseils des autorités de santé publiques et éviter la propagation de fausses informations« , a posté l’agence sur son compte Twitter.

Le Nigeria a enregistré, jeudi, 204 nouveaux cas de coronavirus, son chiffre quotidien le plus élevé, depuis le premier cas enregistré en février. Ces nouveaux cas signalés, montrent que Kano a le nombre le plus élevé avec 80 cas, suivi de Lagos avec 45 cas. A ce jour, le Nigéria compte 1 932 cas confirmés au coronavirus pour 58 décès et 319 personnes guéries.