Nigéria : deux hommes se marient, la toile en ébullition

Depuis quelques jours, la toile est en ébullition, après le mariage de deux hommes, au Nigéria. Odumegwu a scellé son union avec son compagnon, Ebuka, « l’amour de sa vie ».

Légalisé dans plusieurs pays, le mariage gay se transporte aussi en Afrique. Bon nombre d’individus sur le continent s’adonnent à cette union contre-nature. C’est le cas de deux Nigérians qui se sont récemment dit « oui » devant les hommes. Chukwuemeka Odumegwu s’est marié à son compagnon, Ebuka, « l’amour de sa vie ». Un événement grandiose avec la présence des parents, partisans et de la communauté LGBT.

Après l’officialisation de leur relation, Chukwuemeka, qui est très joyeux et dans le même temps fier de lui, a déclaré l’avoir fait pour prouver à sa famille et aux Nigérians qu’il est libre de faire ce qui lui plait. « Personne ne possède ma vie et personne ne me dira quoi faire de ma vie. Ebuka et moi, nous nous sommes rencontrés à l’école primaire jusqu’à aujourd’hui (…) nous nous aimons à l’époque. Je suis fier de vous dire que je suis homosexuel. Je ne fais pas avec les filles parce que je les déteste. Ma vie homosexuelle est la meilleure », a confié l’heureux élu aux médias locaux.

Il a, par ailleurs, donné un conseil aux Nigérians, qui continuent de cacher leur homosexualité, par peur des représailles. Ebuka et moi sommes devenus amis. Des amis proches de l’école primaire. Je l’aime tellement que j’ai grandi en sachant que je n’ai aucun intérêt pour les filles, alors commencez à vous faire des amis avec des garçons qui se rapprochent de vous et commencez à les aimer », a-t-il ajouté.

Mais, si Chukwuemeka Odumegwu jubile pour avoir trouvé « l’amour de sa vie », cette union que d’aucuns qualifient de crime contre-nature, une déviance, voire une abomination vis-à-vis de Dieu, ne cesse de secouer le web. Et chacun y va de son appréciation. Si, pour certains, cette union contre-nature est la preuve que la fin du monde est proche, les moins superstitieux voient plutôt la promotion de la perversité.