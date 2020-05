Ni Messi, ni Neymar, Cristiano Ronaldo désigne le meilleur joueur au monde

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Cristiano Ronaldo s’est toujours vu au dessus de tous. La superstar portugaise estime qu’il est le meilleur de tous les temps.

Au sommet du foot au côté de son grand rival Lionel Messi depuis plus d’une décennie, Cristiano Ronaldo est incontestablement l’un des meilleurs au monde. De Manchester United à la Juventus en passant par le Real Madrid, la superstar portugaise a pratiquement tout raflé dans les clubs où il est passé. A 35 ans passé, le fils de Madère est toujours avide de titre et se donne d’ailleurs les moyens pour. Une longévité et un esprit gagnant qui continuent d’impressionner les amoureux du cuir rond.

Cependant, l’attaquant de la Juventus a un ego surdimensionné. Il s’est toujours considéré comme le meilleur joueur du monde, et n’est certainement pas prêt de changer de discours. Lors de la réception de son cinquième Ballon d’Or, CR7 a lâché une déclaration qu’il réaffirme chaque fois qu’il en est l’occasion. Pour le Lusitanien, aucun autre joueur ne lui ressemble.

« Vous savez, je respecte les préférences de chacun. Mais je ne vois personne meilleurE que moi. J’ai toujours pensé ça. Aucun footballeur ne réalise des choses que je ne sois pas capable de faire moi-même. Mais je vois que je fais des choses que les autres ne peuvent pas faire. Il n’y a pas de joueur plus complet que moi. Je joue bien des deux pieds, je suis rapide, puissant, bon de la tête, je marque des buts, je délivre des passes décisives ».

Ce n’est pas pour autant qu’il banalise le talent de Lionel Messi ou Neymar. Tout est une question de choix, dit-il. « Les gens ont le droit de préférer Neymar ou Messi. Mais j’insiste : il n’y a personne de plus complet que moi. Vous allez dire que j’ai le boulard… Mais, quand vous êtes au top, c’est normal qu’on vous critique. », a-t-il ajouté.