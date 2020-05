Neymar ou Mbappé? : Sylvinho a tranché

Patron du vestiaire du PSG, Neymar voit de plus en plus sa suprématie sur le club parisien contestée par l’ascension fulgurante de Kylian Mbappé. Plusieurs observateurs voient le Français plus équilibré que le fantasque brésilien. Mais pour l’ancien coach de Lyon, Sylvinho, Neymar est le meilleur.

Entraîneur de Lyon entre août et octobre 2019, Sylvinho connaît très bien Neymar qu’il a côtoyé en Seleçao (entre 2016 et 2019). Dans une interview accordée à Radio Marca, l’ancien latéral gauche s’est prêté au jeu de la comparaison entre la star auriverde et son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. « Neymar a un talent différent à celui de Mbappé, parce qu’il peut jouer à différentes positions sur le terrain. Quand on voit Neymar, on se rend compte que c’est un phénomène« , a-t-il confié.

Annoncés sur les tablettes des cadors espagnols, Kylian Mbappé et Neymar sont appelés à quitter le club francilien d’ici l’été prochain ou au plus dans deux ans. Le premier cité est envoyé au Real Madrid tandis que le Brésilien plait au Barça. Ce sera peut être l’occasion pour les deux cracks du cuir rond de prouver leur véritable valeur.