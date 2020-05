« Neymar doit gagner la Ligue des champions; sinon, il doit revenir au Barça »

Ancienne gloire brésilienne, Felipe Melo est convaincu que Neymar a régressé, depuis son départ du Barça, en 2017. L’ex-auriverde estime que l’attaquant du PSG doit remporter à nouveau la Ligue des champions, pour revenir au devant de la scène.

Le prochain Mercato estival est encore loin d’ouvrir ses portes, mais, déjà, les enchères vont bon train. A la recherche de top joueurs pour renforcer son secteur offensif, le Barça aurait jeté son dévolu sur Neymar et Lautaro Martinez, deux joueurs qui font de belles choses dans leurs clubs respectifs. Mais, si le second semble accessible, le premier serait la mer à boire pour les Blaugranas. Plusieurs médias espagnols ont, en effet, annoncé que les Culés se seraient résignés à enrôler Neymar à cause du coût trop élevé et les exigences du PSG, qui serait prêt à toutes les folies pour conserver le joyau de sa couronne.

Dans un entretien, Felipe Melo a récemment évoqué ces deux options. « Neymar a fait un pas en arrière, car il n’a pas gagné la Ligue des champions. Il doit et la gagner, sinon il doit revenir au FC Barcelone », a-t-il déclaré au sujet de son compatriote. Après avoir donné un conseil à l’ancien attaquant du Barça, le joueur de Palmeiras a couvert d’éloges Lautaro Martinez. « Il a un grand potentiel, il est fort et c’est un buteur. C’est un joueur qui me rappelle Gabriel Jesus. Je pense qu’un grand avenir l’attend dans le football mondial », a-t-il assuré. « Je veux voir Lautaro jouer au FC Barcelone. Imaginez, vous avez Suárez, et les meilleurs attaquants du monde, si vous ajoutez Messi, Neymar... », s’est mis à imaginer Felipe Melo.