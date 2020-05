« Ne me parlez pas mal » : quand Messi menace un arbitre en plein match

Si Messi est souvent connu pour son caractère poli et respectueux sur et en dehors des terrains, l’Argentin peut se montrer très agressif quand il veut. C’est le cas d’une rencontre entre le Barça et Chelsea où le capitaine blaugrana n’a pas hésité à menacer l’arbitre central qui tentait de l’intimider.

Contraint au nul (1-1) à Stamford Bridge, le Barça a renversé Chelsea au match retour (3-0) en huitième de finale de la Ligue des champions. Tout feu tout flamme, Lionel Messi a été le grand artisan de ce succès en signant un doublé et une passe décisive.

Mais l’action qui avait la plus retenue l’attention des supporters est la chaude discussion entre le capitaine du Barça et l’arbitre central, Damir Skomina. Suite à une intervention de l’arbitre slovène, Messi dans son rôle de capitaine, s’est dirigé vers ce dernier pour lui demander ce qui ne va pas. Mais Skomina a fait comprendre au joueur qu’il est le seul maître du terrain et que ses décisions ne sont pas sujets à discussion, révèle ESPN, qui a dévoilé le contenu de la discussion des deux hommes.

Cependant, il paraît que le ton sur lequel l’arbitre à parler à Messi n’a pas plu à ce dernier. « Ne me parlez pas mal… Vous ai-je manqué de respect ? », aurait donc dit Lionel Messi à Damir Skomina selon ‘ESPN’. Mais avec beaucoup de diplomatie, Skimona s’en est allé, sans avertir le joueur d’un carton.