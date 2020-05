« Ne déconfinons pas pour nous reconfiner », Boni Yayi

L’ancien président Boni Yayi très préoccupé de l’évolution de la propagation du nouveau coronavirus s’est fendu d’une nouvelle publication sur sa Page Facebook pour inviter le monde à la solidarité dans la recherche d’un vaccin contre le virus et procéder à un déconfinement intelligent pour éviter la flambée de la contamination.

Dans une publication sur sa Page Facebook, le président Boni Yayi salut la décision des Nations Unies/OMS de faire du traitement du coronavirus une urgence internationale. Il rend également hommage à l’Union Africaine pour avoir commandité une étude sur un éventuel vaccin en Espagne et en Norvège qui aiderait à en finir avec cette pandémie.

« Les chiffres effroyables des victimes croissent à une vitesse exponentielle, soit environ 4 millions de contaminés dans le monde pour 300 000 morts dont 2000 en Afrique seule. Ce bilan particulièrement lourd ne peut que nous alerter alors que la plupart des pays sont entrain de mettre en place les plans de déconfinement et relancer l’économie. » indique-t-il dans sa publication.

Se fondant sur les polémiques liées aux remèdes pour riposter contre le virus, l’ancien président béninois, Boni Yayi estime que les limites du monde de la science face à cette pandémie sont probablement liées à la recherche des profits au niveau des laboratoires de recherches. « Maintenant que le Partenariat Mondial organisé sous l’égide de l’Union Européenne a pu récolter près de 7.4 Milliards d’euros pour financer entres autres la recherche d’ un vaccin, mon souhait est que ce soit des engagements à décaissements rapides . La démarche doit permettre d’éviter les rivalités entre les chercheurs, quelques soient leurs pays d’origines, des laboratoires privés comme publics et la recherche de profit. L’objectif est d’accélérer la sortie d’un vaccin universellement et consensuellement reconnu et accessible à tous. » propose-t-il.

Selon lui, il faut absolument éviter la guerre entre les laboratoires, mutualiser les efforts, harmoniser les procédures et procéder à des échanges d’information pour trouver rapidement un remède contre le virus. » La même démarche doit être au niveau des orfèvres de la pharmacopée traditionnelle qui réponde à la norme scientifique. » suggère-t-il.

A l’endroit des pays qui se préparent au déconfinement, il invite à l’adoption d’un plan de déconfinement intelligent. « Le déconfinement méthodique doit nous rassurer. Ne déconfinons pas pour reconfiner après, comme certains le disent. Nous devons réduire l’incertitude de l’environnement dans lequel nous nous mouvons. Nous regrettons déjà 300 000 morts dans le monde même si notre planète compte 7 milliards d’âmes. La vie de l’Homme est précieuse. » fait-il savoir.

Il invite à cette précaution parce que dans un pays européen reconnu comme vertueux dans la gouvernance du Covid-19, le déconfinement se traduirait déjà par une flambée de contagions dans une localité de ce pays. « Mais ce déconfinement est inévitable car l’activité économique doit être relancée pour mettre fin à la misère de nos peuples. » lance-t-il avant d’inviter chacun à la discipline où qu’il se trouve et quelques soient ses responsabilités.