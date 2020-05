Naufrage d’un bateau sur le fleuve Congo, plusieurs morts

Un nouvel accident de bateau, en République démocratique du Congo, a fait plusieurs morts sur le fleuve Congo, dans la province du Tanganyika, rapporte la BBC.

Le bateau a chaviré sur le fleuve Congo, dans la province du Tanganyika, à l’est de la République démocratique du Congo avec des dizaines de passagers à son bord. Les secours arrivés sur les lieux ont réussi à sauver 36 personnes de la noyade et plusieurs autres passagers sont portés disparus.

Selon un rapport de BBC, citant les responsables locaux, au moins 14 personnes ont été tuées dans l’accident et leurs corps ont été repêchés. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé pour que ce drame se soit produit, mais les médias locaux rapportent que le bateau était surchargé et a été frappé par une tempête. Plusieurs autres accidents sont déjà survenus dans cette partie du fleuve Congo avec des centaines de morts enregistrés.