Mort de Georges Floyd:  scandalisée,Taylor Swift clashe Donald Trump sur Twitter (photo)

L’artiste américaine, Taylor Swift, sait toujours comment se faire entendre, surtout quand elle est en colère. Particulièrement sidérée par les propos tenus par le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, sur les émeutes, qui sont actuellement en cours dans le Minnesota, la star a notifié au chef de l’Etat que ce serait son dernier mandat.

Depuis quelques jours, les Etats-Unis sont secoués par des protestations. En effet, le lundi 25 mai 2020, un Afro-Américain de 46 ans, du nom de George Floyd, est passé de vie à trépas, à la suite d’une arrestation, particulièrement violente, à Minneapolis. Ce fait, filmé par des passants, a été directement partagé sur les réseaux sociaux. Sur ladite vidéo, on pouvait entendre et voir Georges Floyd entrain de supplier le policier qui l’avait maintenu au sol en disant : « Je ne peux pas respirer (…) ne me tuez pas ». Cependant, malgré son cri de détresse, qui a suscité l’intervention de certains, Georges Floyd n’a pas survécu. Il a cassé la pipe au cours de son transfert à l’hôpital. Ce nouveau drame, sans nom, dans une Amérique en proie aux violences policières, a une fois encore provoqué l’indignation de nombreuses personnalités, comme Taylor Swift.

L’Etat du Minnesota subit, depuis ce drame, des émeutes violentes. Bon nombre de citoyens américains attendaient la réaction de Donald Trump. Cependant, cette dernière n’a pas fait l’unanimité au sein des populations. Un peu plus tôt dans la journée, le président a tweeté : « Quand le pillage commence, les tirs partent ». Cependant, ce message n’a pas du tout plu à la chanteuse Taylor Swift. Cette dernière n’a donc pas hésité une seule seconde pour répliquer au président. « Après avoir attisé le feu de la suprématie blanche et du racisme depuis le début de votre mandat, vous avez le culot de jouer l’autorité morale avant de menacer (de l’usage) de la violence », mentionne-t-elle dans un tweet. Taylor Swift poursuit en ajoutant que Donald Trump est entrain de briguer son premier et dernier mandat à la tête des Etats-Unis. « Nous allons voter pour vous chasser en novembre », a-t-elle ajouté.