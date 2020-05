Mohamed Salah et Didier Drogba dans le Top 50 des plus puissants du football mondial

France Football a enquêté pour dénicher les 50 personnalités, qui font vraiment le foot d’aujourd’hui. L’Égyptien Mohamed Salah (38è) et l’Ivoirien Didier Drogba (43è) figurent dans ce classement.

France Football a donné son classement de ceux qui dirigent vraiment le foot mondial parmi les dirigeants, les joueurs, les patrons et autres qui ont le plus d’influence sur la planète ronde. Le premier en tête de liste est évidemment l’homme d’affaires, homme politique et dirigeant sportif qatarien, Nasser al-Khelaïfi.

Celui qui a été joueur de tennis de haut niveau et actuellement (depuis 2011) président-directeur général du club du Paris Saint-Germain, est suivi par Cristiano Ronaldo et Gianni Infantino dans le Top 3. On retrouve également Jurgen Klopp, Jorge Mendes, Andrea Agnelli, Messi, Florentino Perez, Megan Rapinoe, et la justice suisse dans le top 10.

Egalement dans le classement, l’Égyptien Mohamed Salah (38è), double « Joueur africain de l’année » et vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool. Et l’Ivoirien Didier Drogba (43è) figure dans ce classement. Retraité depuis 2018, Drogba se lance dans un incroyable défi. Celui de conquérir la présidence de la fédération de football de son pays.