Miralem Pjanic bientôt au Barca ?

Le milieu de terrain de la Juve, Miralem Pjanic, vient de se mettre d’accord avec le FC Barcelone pour un transfert. Les regards sont désormais tournés vers la Juventus Turin, qui reste à convaincre pour laisser partir le joueur.

Miralem Pjanić est un footballeur international bosnien, né le 2 avril 1990 à Tuzla. Il évolue au poste de milieu de terrain à la Juventus Football Club. Selon La Gazzetta dello Sport et relayé par Sport Orange, Miralem Pjanic, milieu de terrain de la Juve, a pu se mesurer aux partenaires de Lionel Messi à plusieurs reprises durant sa carrière et s’est déclaré fan du jeu pratiqué par le FC Barcelone. Ainsi, il se retrouve courtisé par les dirigeants du club et a enfin dit oui au Barça pour un transfert ce vendredi, en attendant que les deux clubs se mettent d’accord sur certaines modalités.

La même source indique que le deal pourrait voir plusieurs joueurs du Barça être inclus, afin que Pjanic puisse, par la suite, revêtir la tunique catalane. Le cas d’Arthur, étant le plus adéquat, mais le Barça a proposé d’autres éléments : Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou Nelson Semedo. Le Barça doit désormais faire un choix, afin de convaincre les dirigeants de la Juve. Rappelons que la valeur du joueur est estimée à 60 millions d’euros.