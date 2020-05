Michaëlle Jean: sa famille dévastée par le coronavirus

La famille de la troisième secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, est dévastée par la pandémie du coronavirus, en l’espace de quelques jours.

L’ancienne Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean, a évoqué la terreur que fait vivre à sa famille, le coronavirus. Dans un tweet, elle a annoncé qu’elle subirait avec une grande violence les coups de covid-19. « Ma famille dévastée par le Coronavirus, en l’espace de quelques jours : après ma tante Édith morte seule dans un CHSLD (Centres d’hébergement et de soins de longue durée) à Montréal, sa sœur, tante Micheline et notre cousine Maritza sont elles aussi décédées, stigmatisées et apeurées à New York. Cauchemar et beaucoup d’anxiété », a-t-elle tweeté.

Un coup de gueule, qui, visiblement, montre le risque que courent les Américains exposés à cette pandémie. Aux Etats-Unis, l’Etat de New York principalement est très touché par le coronavirus avec plus de 300.000 cas pour 21.000 décès. Le pays semble devenir l’épicentre de la maladie avec plus de 80.000 décès.

Michaëlle Jean a dirigé l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) du 5 janvier 2015 au 3 janvier 2019. En conduisant l’action politique de la Francophonie, elle a su assumer les plus hautes responsabilités de l’Organisation, dont elle est la porte-parole officielle et la représentante légale au plan international. Elle a succédé à Abdou Diouf, douze ans à la tête de l’OIF, dont elle a su protéger l’héritage.