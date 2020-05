Messi ou Maradona : Diego Simeone met un terme au débat

Depuis des lustres, l’éternel comparaison entre Lionel Messi et Diego Maradona divise les amoureux du cuir rond. Les uns penchent pour l’ancienne gloire, les autres pour le maître à jouer du Barça. Témoin vivant des deux générations, Diego Simeone a son avis tranché sur le débat.

Qui est le meilleur footballeur argentin entre Lionel Messi et Diego Maradona? L’éternel débat reste toujours d’actualité et les avis sur la fameuse question sont nombreux. Invité également à donner son avis sur le sujet, Diego Simeone pense que les deux joueurs sont différents, mais qu’ils peuvent se compléter. « Messi ou Maradona ? Les deux sont différents. L’un (Messi) est une machine à buts. J’en ai souffert quotidiennement ces dernières années. L’autre (Maradona) était le football argentin représenté en personne. Aujourd’hui, il semblerait que Messi est plus mature et commence à s’extérioriser… Ce qui est sûr, c’est qu’ils pouvaient jouer ensemble », a-t-il déclaré dans des propos, relayés par Mundo Deportivo.

Une position renchérie par l’ancien défenseur de l’Albicéleste, Roberto Ayala, qui pense que les deux superstars sont tout ce que l’Argentine peut rêver de mieux. « Ce que je peux dire, c’est que, ce sont deux bêtes. Et quand Messi prendra sa retraite, il sera aussi célébré. Je ne sais pas si ça aura la même importance que pour Diego, mais ça importe peu. Je peux juste profiter du fait d’avoir joué avec les deux… « , a-t-il confié, avant d’analyser le style de jeu de chacun des deux joueurs : Sur le terrain, Diego, c’était de l’art. Dans ses gestes et dans tout ce qu’il faisait. Messi, c’est Speedy Gonzalez. On ne peut pas lui prendre la balle, elle ne s’éloigne jamais à plus de deux centimètres de son pied ».