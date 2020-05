Messi ou Cristiano Ronaldo : André Gomes a tranché

Dans une longue interview accordée à ‘Eleven Sports’, André Gomes a passé en revue l’actualité du football, qui commence à entrevoir la lumière, après plusieurs mois de suspension. L’international portugais a évoqué son passage au Barça et a aussi donné son avis sur l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Même s’il évolue du côté d’Everton, André Gomez peut aussi se vanter d’avoir jouer au Barça. L’international portugais, victime d’une grosse blessure musculaire, il y a quelques mois, tente de revenir au sommet de sa forme. Dans une interview pour Eleven Sport, le milieu de terrain des Toffees est revenu sur son passage chez les Blaugranas. Une aventure pas très glorieuse pour le Portugais, mais qui a été le point culminant de sa carrière; car, malgré les bourdes, les maladresses à l’image du jour où il est venu à l’entrainement sans crampons, l’ex-Barcelonais garde un bon souvenir de son passage en Catalogne. « Lors de mon premier jour d’entraînement, à cause d’un malentendu, je n’avais pas de crampons pour jouer. Busquets a dû m’en prêter », a avoué André Gomes.

Pour le Portugais, « être au Barça a été le point culminant de ma carrière. Je suis très reconnaissant au club. Jouer avec tous ces cracks m’a permis d’apprendre beaucoup. Partout où je vais, j’emmène la base du Barça avec moi« . Invité à donner sa préférence entre Lionel Messi et son coéquipier en sélection, Cristiano Ronaldo, le Lusitanien a confié vouloir profiter de leurs prouesses pour quelques années encore. « Messi et Cristiano Ronaldo ? Nous devons profiter des deux. J’ai beaucoup appris d’eux deux, qui disposent tous deux d’un talent brutal, mais surtout, qui ont une mentalité incroyable. Ils veulent toujours gagner et sont en colère et contrariés lorsqu’ils n’y parviennent pas« , a-t-il confié.