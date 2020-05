Messi : « Lautaro Martinez est un attaquant impressionnant »

Dans un long entretien à Mundo Deportivo, Lionel Messi a évoqué les dossiers brûlants du Barça. La star argentine a donné son avis sur la très possible arrivée de Lautaro Martinez en Catalogne et le prochain Mercato estival du club.

Après plusieurs semaines en confinement, Lionel Messi et sa bande ont repris le chemin des entraînements, en attendant la reprise de la Liga, fixée au 12 juin. Ce vendredi, la Pulga a accordé un long entretien au média catalan, Mundo Deportivo; l’occasion pour la Pulga d’évoquer son compatriote Lautaro Martinez et le prochain mercato « étrange » qui s’annonce. Annoncé par la presse espagnole comme le grand successeur de Luis Suarez, Lautaro plait beaucoup aux Blaugranas, qui ont fait de lui leur priorité pour la prochaine saison. « Pour être honnête, je ne sais pas très bien s’il y a eu ou s’il y a des négociations actuellement pour lui, je n’en ai aucune idée« , a d’abord confié Messi. « Je crois que j’ai déjà dit en tout cas ce que je pensais de lui. Lautaro est un attaquant impressionnant, très complet : il est costaud, dribble bien, a le sens du but, il sait protéger le ballon… Mais bon, il faudra voir ce qu’il se passe finalement avec lui et les autres noms dont on parle« , a-t-il ajouté.

Le sextuple Ballon d’or sait aussi que le prochain marché estival va être unique en son genre et invite sa direction sportive à faire preuve d’intelligence. »Concernant les recrutements, il y a des gens au club qui s’occupent de ça et ce sont eux qui doivent choisir ce qu’ils estiment être le meilleur pour l’équipe. C’est clair que dans un tel contexte, tout va être très étrange, même sur le marché des transferts, et il va falloir être malin pour réussir à améliorer ce que nous avons déjà« , a-t-il souhaité.