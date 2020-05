Messi : « Je suis déçu, cette compétition allait être un grand événement pour moi »

Joueur le plus attitré du Barça et avec une armoire à trophées, la plus garnie au monde, Lionel Messi n’a jamais remporté une compétition majeure en sélection. A bientôt 33 ans, la Pulga n’a comme palmarès en équipe nationale qu’un titre de champion olympique, glané en 2008.

Alors qu’il s’était fixé comme objectif de gagner la Copa America de cette année, afin de mettre fin à la malédiction, vielle de 12 ans, Lionel Messi va devoir encore prendre son mal en patience. Demi-finaliste de la dernière édition, le sextuple Ballon d’or s’est incliné deux fois successives en finale de Copa América en 2015 et 2016. Pour ce qui est de cette année, elle a été reportée à 2022 en raison de la pandémie du coronavirus, qui a fait des centaines de milliers de mort sur le continent américain.

Une décision qui enrage bien évidemment le capitaine du Barça, qui avait coché cette compétition dans son agenda. Mais l’Argentin comprend le choix du Conmebol, qui ne pouvait pas faire autrement, vu la situation actuelle. « Le report a été une énorme déception, mais c’était certainement normal et la chose la plus logique. La Copa allait être un grand événement pour moi cette année et j’étais très excité de la rejouer. C’était difficile quand j’ai découvert le report, mais je l’ai parfaitement compris », a-t-il commenté dans des propos rapportés par Goal. « On ne peut pas penser à ce qu’on laisse derrière soi cette année, mieux penser à l’avenir », a ajouté Lionel Messi.