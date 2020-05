Messi : « Je ne pouvais pas imaginer que cela allait être comme ça »

Sacré Ballon d’or en 2019 pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi n’imagine pas la saison 2019/2020 se dérouler de cette façon avec la suspension des championnats pendant des mois. Le capitaine du Barça confie que la pandémie du coronavirus a complètement chamboulé ses plans.

La pandémie du coronavirus a fait plus de mal qu’on ne pourrait imaginer. En dehors des victimes de ce fléau, qui se comptent par centaines de milliers, c’est tout un système qui est irréversiblement bouleversé. En foot, l’impact de la crise sanitaire est encore plus grande. Même si les clubs arrivent à supporter le choc en réduisant notamment leurs masses salariales, beaucoup d’entre eux risquent de mettre la clé sur le paillasson la saison prochaine. Chez les joueurs aussi, ce n’est pas la joie. Plusieurs ont contracté la maladie avant, fort heureusement, d’échapper à son baiser mortel.

Pour Lionel Messi, cette pandémie marquera à jamais le monde du foot. La Pulga, qui a passé toute la période du confinement dans sa résidence privée en Catalogne, a confié que la maladie l’avait surpris, par sa gravité, et a reconnu être prêt pour aller de l’avant. « Je pense que personne ne s’attendait à une telle chose. Des gens parlaient de possible pandémie mondiale et c’est réellement arrivé. Mais je ne m’imaginais pas que cela allait prendre cette ampleur, ni l’impact que cela allait avoir sur nos vies, à l’échelle mondiale », confie le capitaine du Barça sur son blog Adidas. « Ce n’est jamais facile de vivre ou travailler dans une telle situation et encore moins face à celle-ci. Nous nous demandons tous quand est-ce que nous allons reprendre notre train de vie normal, quand nous allons nous entraîner comme avant, jouer…« , a-t-il ajouté.

L’Argentin a aussi abordé la reprise des championnats dans certains pays, où les joueurs sont obligés de se soumettre à des règles strictes et où les matchs se joueront désormais sans public. Une situation compliquée, non seulement pour les fans, mais plus encore pour les acteurs sur l’aire de jeu, estime le sextuple Ballon d’or. « Il semblerait que nous allons terminer la saison en Espagne à huis clos, ce qui implique plusieurs points négatifs. Mais cela est normal, après tout ce que nous avons vécu. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c’est parfaitement compréhensible », pense-t-il.