« Messi? C’est le talent à l’état pur », Jérome Rothen zappe Cristiano Ronaldo

Invité sur l’émission Team Duga de RMC, l’ancien milieu du PSG, reconverti en commentateur, Jérôme Rothen, a fait son choix entre Messi et Cristiano. Pour l’international français, Leo Messi conserve une longueur d’avance sur Cristiano Ronaldo.

Depuis plus d’une décennie, l’Argentin Lionel Messi et le portugais Cristiano Ronaldo trônent à la tête du football mondial. Les deux superstars du cuir rond professionnel, se livrent une rivalité très impressionnante marquée par des statistiques très serrées. De la champions League à la Liga, pour ne citer que ces compétitions, les deux joueurs ont décroché de prestigieux trophées, laissant libre cours aux débats, dont l’ultime question est « Qui, de Messi et Ronaldo, est au-dessus de l’autre ? »

Une question à laquelle l’ancien milieu du PSG reconverti en commentateur, Jérôme Rothen, a donné son point de vue. L’international français voit le génie argentin au dessus de la star portugaise.

« Cristiano Ronaldo ou Messi ? J’ai envie de dire Messi. J’ai commenté un paquet de matchs de Messi et de Cristiano. Et je trouve que Messi est au-dessus de tout le monde ! C’est le talent à l’état pur. Il sait tout faire avec un ballon. Il est capable de désarçonner n’importe quelle défense. Il aide son équipe à gagner », a-t-il tranché dans l’émission Team Duga de RMC, avant de poursuivre: » Je ne dis pas que Ronaldo ne le fait pas, car il a aussi montré ça, mais pas dans le même rôle. Depuis le début de sa carrière, Ronaldo a évolué. Physiquement, il est obligé de s’adapter à son âge. Il gagne, il pousse les autres. Alors que Messi, c’est toujours le même. Il prend le ballon, il va aller percuter, il va aller dribbler. Et s’il a envie de marquer, il marque. Il peut gagner un match à lui tout seul. Individuellement, c’est le meilleur footballeur sur la planète foot ».