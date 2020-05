Mercato politique en Côte d’Ivoire: quatre maires PDCI posent leurs valises au RHDP

Quatre maires élus sous la bannière du Parti démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ex-président, Henri Konan Bédié, ont rejoint le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir.

Elus sous la bannière du PDCI, quatre maires ont posé, ce lundi 4 mai, leurs valises au parti présidentiel à six mois de l’élection présidentielle. Selon des médias locaux, il s’agit de N’ZI Kouamé Antoine, Maire de Ouéllé, Région du Iffou ; de Deabo Poka Maurice, Maire de Zoukougbeu, Région du Haut-Sassandra ; de Kouassi Kouadio Jean Marc, Maire de Béoumi, Région du Gbeké ; et de Ossin Yapi Simplice, Maire d’Alépé, Région de la Mé.

A LIRE AUSSI: Côte d’Ivoire: Guillaume Soro réagit à l’évacuation sanitaire de Gon Coulibaly

La déclaration de leur adhésion a été lue au siège du RHDP en présence du directeur exécutif, le ministre Adama Bictogo, et du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, ex-cacique du PDCI. A six mois de la présidentielle, le mercato politique bat son plein en Côte d’Ivoire. Dans le camp Ouattara, on s’emploie à rallier plus de monde à la candidature du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.