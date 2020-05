Menaces américaines : la Chine qualifie Trump de « bébé géant au bord de l’effondrement »

La Chine a lancé une attaque cinglante contre le président américain Donald Trump après qu’il a menacé de « couper toute la relation » entre les deux pays, en raison de l’épidémie de coronavirus, a rapporté le média d’Etat Global Time cité par Daily Star.

Un article paru dans le journal Global Times, un média chinois contrôlé par l’État, a qualifié le milliardaire de « bébé géant au bord de l’effondrement ». Les deux pays ont été impliqués dans une guerre de mots sur les origines du coronavirus. Trump avait précédemment déclaré: «Je suis très déçu de la Chine. Je vais vous le dire tout de suite. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions interrompre toute la relation. Maintenant, si vous le faisiez, que se passerait-il? Vous économiseriez 500 milliards de dollars. »

Trump a accusé la Chine de ne pas avoir divulgué toute l’étendue du virus. Il avait dit: «Ils auraient pu l’arrêter. Ils auraient pu l’arrêter en Chine d’où il venait. Mais ça ne s’est pas passé comme ça. C’est très triste ce qui est arrivé au monde et à notre pays, avec tous les morts.»

Mais la Chine a déclaré que Trump « parlait de bêtises » et « bluffait et agissait dur envers la Chine pour gagner plus de soutien ». Le rapport de Global Time a ajouté: «La Chine n’a rien à craindre car dans le passé, nous n’avons pas résolu la question de Taiwan parce que nous voulions maintenir la relation sino-américaine. Et si les États-Unis la coupent unilatéralement, nous pouvons simplement réunifier Taïwan immédiatement.. Le continent chinois a un avantage écrasant pour résoudre ce problème de longue date « .