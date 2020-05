Megxit: piégée, Kate Middleton « furieuse » après le départ de Meghan et Harry

Kate Middleton se sent « piégée et furieuse », suite au départ de Meghan Markle et Harry de l’Angleterre.

En janvier 2020, le prince Harry a décidé de quitter ses fonctions royales pour devenir financièrement indépendant. Depuis lors, les Cambridge incarnent seuls la nouvelle génération de la famille royale britannique. De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle ont sacrifié leurs titres pour mener une vie plus tranquille en Californie. Ce choix a des conséquences sur Kate Middleton et William, qui payent les pots cassés sans broncher.

D’après le magazine anglais, Tatler, qui a cité plusieurs sources dans son numéro à paraître le 28 mai 2020, William et Kate auraient vu leurs charges de travail s’alourdir considérablement suite au Megxit, officiellement effectif depuis le 31 mars 2020. Or, le duc et la duchesse de Sussex profitent tranquillement du soleil californien avec leur petit Archie (1 an). « Kate est furieuse de cette charge de travail supplémentaire. Bien sûr, elle sourit et s’habille de façon appropriée, mais elle ne veut pas de ça. Elle travaille aussi dur qu’un PDG, qui se déplace sans arrêt, mais sans pouvoir établir de limites ni avoir beaucoup de vacances. », confie une source.

A en croire la revue, du haut de ses 38 ans, Kate est « impénétrable » et dévouée à son rôle, mais elle se sentirait « épuisée et piégée » face à cette charge de travail. Mieux, depuis le départ de Meghan Markle et Harry, la charge de Kate limite le temps qu’elle peut passer avec ses jeunes enfants, George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans). Pour une source très proche de la famille royale britannique, William et Catherine voulaient vraiment être des parents présents et les Sussex ont fait payer les pots cassés à leurs trois enfants.