Megxit: Kate Middleton stressée et frustrée? En colère, Kensington Palace réagit

Le palais de Kensington a publié, mercredi, une déclaration en réponse à la nouvelle couverture de Tatler sur la duchesse de Cambridge par Anna Pasternak, intitulée « Catherine la Grande ».

Dans une déclaration rare, Kensington Palace a critiqué les informations, selon lesquelles Kate Middleton est stressée. « Cette histoire contient une série d’inexactitudes et de fausses déclarations qui n’ont pas été présentées au palais de Kensington avant sa publication », a déclaré un porte-parole du palais. » Le rédacteur en chef de Tatler, Richard Dennen, soutient le reportage d’Anna Pasternak et de ses sources. Kensington Palace savait que nous gérions la couverture de » Catherine la Grande « , il y a des mois et nous avons demandé qu’ils y travaillent ensemble. Le fait qu’ils nient avoir jamais su est catégoriquement faux. « , indique la famille royale.

Toutefois, Kate et de son mari, le prince William, n’ont pas précisé que les éléments de l’histoire étaient faux, même si une source royale déclare qu’il n’y a aucune vérité dans l’affirmation de Tatler, selon laquelle Kate se sent dépassée par la charge de travail plus lourde, résultant du départ de Meghan Markle et du prince Harry.

Pour rappel, Meghan et le prince Harry ont déménagé à Los Angeles avec leur fils d’un an, Archie. De leur côté, Kate et le prince William s’isolent avec leurs trois enfants dans leur maison de campagne, Anmer Hall.