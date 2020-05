Megxit: ce petit changement de Kate Middleton et du prince William

Kate Middleton et le prince William ont effectué un petit changement très remarqué sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram.

Le duc et la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et le prince William, ont modifié quelque chose sur Twitter et Instagram. Selon Closer, dans la journée du mardi 19 mai, les deux parents, respectivement âgés de 38 ans et 37 ans, ont décidé d’ajouter une touche plus personnelle à leurs comptes. En effet, depuis la création de leur compte Twitter en 2015, Kate Middleton et le prince William avaient choisi, comme nom d’utilisateur, Kensington Palace, en référence à leur lieu de résidence. Mais, désormais, comme Meghan et Harry, qui se faisaient appeler les Sussex, le couple royal a décidé de modifier leur pseudonyme, et ont mis, à la place, la locution « Le duc et la duchesse de Cambridge », en anglais, bien évidemment.

Pour l’instant, leur identifiant ou nick-handle n’a pas été modifié, et reste Kensington Palace. Le couple a également changé la photo de profil de leurs comptes Instagram et Twitter, alors que, depuis 2018, Kate et William avaient, en profil, une photo de familiale, prise à Noël. Ainsi, leur compte a désormais, en profile, une photo où les deux parents et leurs trois enfants applaudissent le personnel soignant, sur leur perron. Il s’agit d’une photo prise en avril 2020, pour l’émission The Big Night, diffusée sur BBC, pendant le confinement lié à l’épidémie du Coronavirus.