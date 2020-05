Martinique: destruction de deux statues de l’abolitionniste Victor Schoelcher

Deux statues de l’abolitionniste Victor Schoelcher ont été brisées par des manifestants en Martinique, le vendredi 22 mai 2020.

Alors que la Martinique commémorait son abolition de l’esclavage, deux statues de Victor Schœlcher, l’homme qui a décrété l’abolition de l’esclavage, ont été détruites par des manifestants. Ces derniers exigent que la bibliothèque et la ville qui portent le nom de Shoelcher soient renommées au profit d’acteurs locaux de l’abolition de l’esclavage et de l’émancipation des Noirs.

Cet acte de vandalisme a été condamné avec la plus grande fermeté dans un communiqué par le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. Il a appelé à ne pas céder à la tentation de réécrire l’histoire. Comme lui, le député Serge Letchimy déplore ces actes de vandalisme qui pour lui, portent atteinte au travail de « l’homme dont on ne peut nier le rôle et la contribution dans l’abolition de l’esclavage en 1848 ».

Pour rappel, le 22 mai 1848, les esclaves qui s’étaient rebellés contre les colons ont pu arracher leur liberté en Martinique après plusieurs jours de violentes émeutes. Selon ouest-france, ces faits intervenaient moins d’un mois après la signature, à Paris, le 27 avril, du décret d’abolition de l’esclavage, porté notamment par Victor Schoelcher. Le média rappel qu’après l’abolition, Victor Schoelcher est devenu député de la Martinique et son nom a été donné à la bibliothèque de Fort-de-France puis, en 1889 à la toute nouvelle ville de Case Navire. Des hommages qui, pour certains, empêchent la reconnaissance des héros locaux de l’abolition, comme l’esclave Romain.