« Maradona, c’était de l’art ; Messi, c’est Speedy Gonzalez »

Si Lionel Messi trône depuis plus d’une décennie au sommet du football mondial, Diego Maradona aura permis à l’Argentine de soulever la deuxième Coupe du monde de son histoire. Mais, entre les deux superstars des Albicélestes, qui est la meilleure? Entraîneur adjoint de l’Argentine, Roberto Ayala a sa petite réponse à cette épineuse question.

Roberto Ayala fait partie des rares privilégiés à avoir vu à l’oeuvre les deux masdotondes argentines, Lionel Messi et Diego Maradona. L’ancien défenseur central de l’AC Milan a entamé sa carrière de footballeur quand la légende argentine faisait encore parler son talent en Europe. Et il était encore au manège quand l’incroyable ascension de Lionel Messi a pris son envol. Il connaît alors très bien les deux stars argentines.

A la retraite depuis 2011, Roberto Ayala est désormais l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale argentine. Dans une interview accordée à ‘FOX Sports’, l’ancien footballeur a analysé Messi et Maradona, les idoles des Albicelestes. « Ce que je peux dire, c’est que, ce sont deux bêtes. Et quand Messi prendra sa retraite, il sera aussi célébré. Je ne sais pas si ça aura la même importance que pour Diego, mais ça importe peu. Je peux juste profiter du fait d’avoir joué avec les deux… « , a-t-il confié.

Avant d’analyser le style de jeu de chacun des deux joueurs : Sur le terrain, Diego, c’était de l’art. Dans ses gestes et dans tout ce qu’il faisait. Messi, c’est Speedy Gonzalez. On ne peut pas lui prendre la balle, elle ne s’éloigne jamais à plus de deux centimètres de son pied. Comment il fait ça ? », s’est finalement demandé Ayala.