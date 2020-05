Manchester United : Gary Neville dégonfle le clan Di Maria

Le court passage de Di Maria à Manchester United n’a pas laissé que des séquelles chez les fans des Red Devils. La compagne du joueur aurait également très mal vécu cette expérience.

Recruté par Manchester United en 2014 après un passage réussi au Real Madrid, Angel Di Maria n’aura tenu qu’une saison. Très prometteur à ses débuts chez les Red Devils, l’Argentin tombe très vide dans le décor au point de finir sa seule saison en Premier League sur le banc. Une expérience qui a laissé un mauvais goût à la femme de l’attaquant de l’Albicéleste, Jorgelina Cardoso.

Interrogée dans l’émission argentine Los Ángeles de la Mañana, la femme de la star du PSG, est revenue sur cette année passée dans le nord-ouest de l’Angleterre. « Ici, c’est de la merde. C’était horrible, je n’aimais rien. Les gens sont tout blanc. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer… Mais je n’ai jamais dit à Angel qu’on était là à cause de lui. Je lui disais : « chéri, je veux me tuer, il fait nuit à deux heures de l’après-midi. » », a-t-elle carrément lâché.

Des propos qui n’ont pas tardé à trouver de preneur du côté de Manchester United. Ancien Red Devils et consultant, Gary Neville a tenu à répondre au clan Di Maria. « Nous entendons ces histoires de temps en temps, lorsqu’un joueur a très mal joué, comme Di Maria l’a fait à Manchester United, il était horrible. Pourtant j’avais de grandes attentes et une sorte d’excitation quand il est venu au club, en pensant que nous avions signé un top joueur. Mais il n’a jamais été intéressé dès le premier jour », a-t-il fait savoir dans des propos cités par Sky Sport.