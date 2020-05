Mali: moqué pour son « handicap » Sidiki Diabaté brise le silence

C’est dans un message sur Instagram que l’artiste malien, Sidiki Diabaté, a tenu a faire taire les polémiques sur son handicap.

Le chanteur malien, Sidiki Diabaté, a répondu aux moqueries sur ses doigts amputés. “Salut la famille, Je tiens à m’excuser d’ores et déjà pour le sujet que je vais aborder, vu la crise sanitaire et le ramadan, mais je pense qu’il est temps que je m’exprime par rapport à ma photo avec king kj », a-t-il introduit. Pour lui, c’est une bassesse exacerbée que de se moquer de son handicap. « Avez-vous une idée de mon parcours? Saviez-vous ce que j’ai subi dans ma jeunesse », a-t-il demandé à ses fans. Puis de s’expliquer: » J’ai eu un accident qui m’a causé une amputation de plusieurs de mes doigts de pied, le peu qui, grâce à Dieu, a pu être sauvé, est resté très sensible et me cause régulièrement des douleurs terribles au point qu’il m’est impossible de porter des chaussures fermées à certains moments. Même les massages me sont impossibles ».

Dans son message, Sidiki Diabaté a rassuré que, malgré ses multiples handicaps, il continuera à semer la joie dans le cœur de ses fans.