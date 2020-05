Mali: 20 morts dans une collision entre un minibus et un camion

Le ministère malien des transports a annoncé 20 personnes décédées et 11 blessés, dans une collision entre un minibus et un poids lourd, dans le sud.

L’accident est survenu mardi vers 20H00 sur la RN5, qui relie la capitale, Bamako, et la Guinée, entre Solabougouda et Naréna, selon un communiqué diffusé mercredi. Le bilan fait état de 20 morts, dont 9 femmes, et 11 blessés graves », lesquels ont été évacués vers Bamako, pour des soins appropriés.

Comme causes probables de l’accident, le ministère évoque un problème technique et un excès de vitesse du camion. Au Mali, les accidents de la route sont nombreux, souvent en raison du mauvais état des axes routiers. La route reste le moyen de transport de marchandises et de personnes le plus utilisé dans ce pays sahélien de l’Afrique de l’ouest.