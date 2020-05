Malgré la crise, l’Olympique de Marseille tient toujours à M’Baye Niang

Depuis plusieurs jours, le nom de M’Baye Niang est associé à l’OM, dans l’optique de renforcer le secteur offensif. Le club phocéen devra recruter un nouvel attaquant, malgré ses grandes difficultés financières.

Après Caen, Montpellier et Rennes, M’Baye Niang va-t-il découvrir à l’Olympique de Marseille le 4ème club de Ligue 1 de sa carrière ? Trop léger sur le plan offensif pour aborder la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille va devoir recruter au moins un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Chose qui ne sera pas simple, compte tenu des problèmes financiers rencontrés par l’OM. Malgré ça, le club phocéen garde un œil sur l’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang.

Auteur de 15 buts et 2 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, l’international franco-sénégalais ne serait pas contre l’idée de rejoindre Marseille lors du mercato d’été. Un transfert qui a toutefois peu de chances d’aboutir, si on s’en réfère aux propos de l’agent, Yvan Le Mée. « A priori, il a affiché la volonté de venir jouer pour l’OM. Est-ce que c’est dans l’intérêt du Stade Rennais de vendre Niang l’année où ils vont jouer la Ligue des Champions, j’en suis moins sûr. « , a déclaré l’agent.

L’Olympique de Marseille dans un contexte difficile

Avant même que la pandémie du coronavirus ne se déclare, l’Olympique de Marseille faisait déjà face à des difficultés financières. Le club a été épinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, alors que, plus que jamais, les hommes menés par André Villas-Boas sont en lice pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

Avec la suspension de la saison, plus aucune recette ne rentre, alors que les coûts fixés sont très élevés et compliqués à assumer. Pour faire face à la crise, le plus sereinement possible, les dirigeants ont demandé aux joueurs de revoir à la baisse leurs émoluments, comme cela a été fait dans d’autres grands clubs d’Europe, comme au Barça.

Sous contrat jusqu’en 2023 au Stade Rennais, M’Baye Niang est estimé à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais ne devrait pas être cédé pour moins de 20M€. Autant dire qu’il y a peu de chances que l’OM arrive à boucler un tel dossier. Avec des moyens réduits cet été, l’OM pourrait avoir de grandes difficultés lors du mercato.