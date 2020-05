Maison Blanche: le coronavirus fait un pas de plus vers Donald Trump

Un militaire officiant à la Maison Blanche est testé positif au coronavirus, apprend-t-on de la porte-parole de la présidence.

« Nous avons été récemment informés par le service médical de la Maison Blanche qu’un membre de l’armée américaine travaillant dans l’enceinte de la Maison Blanche avait été testé positif au coronavirus« , a fait savoir Hogan Gidley, porte-parole de la présidence. Selon la chaîne d’information en continu CNN, le militaire en question est un membre de la Marine au service direct de Donald Trump. Il est l’un des rares fonctionnaires de la Maison Blanche atteint de la maladie.

La porte-parole a également précisé que le président Donald Trump et son vice-président Mike Pence ne sont pas contaminés. Depuis la montée virulente du virus aux Etats-Unis, l’entourage de Trump est régulièrement soumis à des tests dont les résultats sont connus en une quinzaine de minutes. Plus d’un million de personnes sont touchées avec plus de 74 665 décès.