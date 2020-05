« Mad Max »: Charlize Theron et Tom Hardy fâchés en plein tournage

Sept ans après la fin du tournage du film « Mad Max: Fury Road », Charlize Theron et Tom Hardy sont revenus sur leur tension pendant le tournage.

Il n’y a pas de doute. Le réalisateur George Miller a notamment dû composer avec les tensions entre ses deux acteurs principaux, Charlize Theron et Tom Hardy pour le tournage de Mad Max: Fury Road, sorti en 2015. Il s’agit selon un nouvel article du New York Times publié le 12 mai 2020, d’un tournage en Australie reporté et délocalisé dans le désert de Namibie avec un réalisateur aux pratiques peu ordinaires, des cascades dangereuses, mais aussi des tensions entre les deux acteurs stars, Charlize Theron et Tom Hardy, dans les rôles de Furiosa et Max.

« Il y avait beaucoup de tension, et bon nombre de personnalités différentes et de disputes. C’était vraiment intéressant de s’asseoir dans un camion pendant quatre mois avec Tom et Charlize, qui ont des approches complètement différentes de leur métier », a confié la comédienne et mannequin Rosie Huntington-Whiteley.

« Nous avons construit des murs pour nous protéger »

De son côté, l’actrice Charlize Theron, 44 ans n’a pas eu assez d’empathie pour vraiment, véritablement comprendre ce qu’il a dû ressentir en prenant la place de Mel Gibson. « C’est effrayant ! Et je pense qu’à cause de ma propre peur, nous avons construit des murs pour nous protéger au lieu de se dire l’un l’autre ‘C’est effrayant pour toi, et c’est effrayant pour moi aussi. Soyons gentils l’un envers l’autre’. Bizarrement, nous avons fonctionné comme nos personnages : il fallait survivre », a t-elle rappelé.

Pareil pour l’acteur britannique de 42 ans, Tom Hardy : « Je suis d’accord. Avec le recul, je pense que j’étais dépassé de bien des façons. La pression sur nous deux était parfois écrasante. Elle avait besoin d’un meilleur partenaire, peut-être plus expérimenté. C’est quelque chose qui ne peut être simulé ».

Il est à noter que ce tournage pourtant chaotique a permis de produire un film d’action qui a décroché de nombreuses récompenses, dont six Oscars, après avoir ouvert le Festival de Cannes au printemps 2015.