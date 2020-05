« Ma copine béninoise m’a menacé de m’enfermer dans une bouteille si je rompais avec elle»

Un jeune nigérian a raconté comment son ex-petite amie béninoise, avait menacé de l’enfermer dans une bouteille s’il tentait de rompre avec lui.

C’est une histoire abracadabrante comme on en trouve souvent sur les réseaux sociaux. Un jeune nigérian identifié comme Born Gifted a raconté que son ex-petite amie, une béninoise vivant au Nigéria, a failli l’enfermer dans une bouteille après leur rupture. Selon ses dires, la fille en question, entretenait d’autres liaisons sous son dos.

Malgré les avertissements du jeune homme, cette dernière s’entêtait dans sa voie. Fatigué, Born Gifted a décidé de mettre fin à cette relation. Sauf que ce n’est pas l’avis de sa petite amie qui l’a menacé sans ménagement.

« Je sortais avec cette fille du Bénin à l’époque à l’université. Je lui ai dit que je n’étais pas à l’aise avec la relation que nous entretenons à cause de la façon dont elle flirtait avec les autres mecs Mais avant de finir de parler, elle m’a donné ce que j’ai appelé une claque dure sur ma joue gauche et m’a jeté à la figure qu’elle m’aime et n’hésiterait pas à m’enfermer dans une bouteille si j’ose mettre fin à notre liaison… », a posté Born Gifted sur Twitter.