Lutte contre le Covid-19 : La FIFA annonce un match

» Nous avons déjà sensibilisé le public, à travers plusieurs autres campagnes. Parallèlement, la FIFA a apporté une contribution financière à cette cause. Aujourd’hui, nous nous engageons à organiser un événement mondial pour lever des fonds, dès que la situation sanitaire le permettra.« , a signalé Gianni Infantino, président de l’instance.

Dans son communiqué, le président Gianni a évoqué « une initiative mondiale qui vise à accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus (diagnostic, traitement, vaccin). »

L’avènement du Coronavirus, fin novembre 2019 en Chine a obligé plusieurs Nations du monde à suspendre, voir mettre un terme à leur saison sportive. Par ailleurs, l’Allemagne a donné un signal fort en poursuivant depuis le week-end du 17 mai, la saison 2019-2020. C’est le seul pays du Top 5 européen à prendre ce risque.

