Lutte contre la Covid-19: Beyoncé passe à l’offensive en faveur des Afro-Américains

Pour la fête des mères, Beyoncé s’est associée avec sa mère pour une campagne de dépistage pour le COVID-19. La campagne vise à encourager les Afro-Américains de Houston à se faire tester.

Beyoncé et sa mère, Tina Knowles Lawson, se sont associées pour lancer une initiative contre les coronavirus par l’intermédiaire de l’association caritative, BeyGOOD. L’initiative #IDidMyPart coïncide avec la fête des mères, célébrée aux États-Unis ce week-end (10 mai).

Par le biais de #IDidMyPart, Beyoncé et Tina Knowles fourniront des fournitures médicales afin d’encourager les Afro-Américains de Houston à se faire tester pour le coronavirus. Le couple mère-fille fera don de 1 000 kits de test, de gants chirurgicaux, de masques chirurgicaux et de vitamines. Les tests auront lieu le vendredi 8 mai et le samedi 9 mai, avec 500 tests disponibles chaque jour.

Les résidents seront invités à rester dans leur voiture pendant les tests afin de minimiser la propagation de la maladie. Les personnes testées recevront également des bons pour acheter des produits alimentaires et des repas dans les restaurants locaux. « Le virus fait des ravages dans la communauté noire, nous avons donc besoin d’un mouvement pour donner la priorité à notre santé », a déclaré Knowles Lawson dans un communiqué. « Nous sommes tous dans le même bateau. Mais nous devons regarder ce qui se passe dans nos communautés noires et brunes et comment elles sont décimées par le COVID-19 ».

« Si vous ne faites pas de test, vous ne savez pas si vous êtes porteur du virus. C’est en étant asymptomatique que vous infectez toute votre famille et votre entourage, les personnes que vous aimez. Nous devons nous rendre dans ces centres de dépistage gratuits pour connaître notre statut ».

Lors du concert caritatif « One World Together », Beyoncé s’était déjà alarmée de la situation : « Les Afro-Américains appartiennent de manière disproportionnée à la partie des travailleurs qui n’ont pas le luxe de pouvoir rester chez eux. La communauté afro-américaine a été, dans son ensemble, sévèrement touchée par la crise. Le virus est en train de tuer les personnes noires à un rythme alarmant aux États-Unis ». À la mi-avril, 33,7 % des personnes malades du covid-19 étaient des Afro-Américains. Ils ne représentent que seulement 13% de la population américaine.