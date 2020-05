Lutte anti-coronavirus: le Sénégal loue les mérites de la Chloroquine, chiffres à l’appui

Le Sénégal a déclaré, dimanche, avec des chiffres à l’appui, des prouesses de la Chloroquine dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le pays entend poursuivre la lutte anti-coronavirus avec la Chloroquine qui s’avère être efficace contre la maladie.

Le Sénégal est l’un des premiers pays qui ont opté pour l’usage de la Chloroquine dans le traitement des malades du coronavirus. Avec plus de 1.115 cas de contamination et neuf décès, depuis l’apparition du virus le 2 mars, et une augmentation assez impressionnante des cas de covid-19, ces derniers temps, le Sénégal a, loin de toutes querelles, réaffirmé son intention de continuer à prescrire l’hydroxychloroquine aux malades de Covid-19.

L’analyse préliminaire de l’usage du traitement préconisé par le professeur Didier Raoult montre une nette réduction de la durée d’hospitalisation. Le professeur Moussa Seydi, l’infectiologue qui coordonne la prise en charge des contaminés au Sénégal, a présenté, dimanche, les résultats d’une analyse « préliminaire » montrant que, sur 181 patients, la durée médiane d’hospitalisation était de 13 jours pour les malades n’ayant reçu aucun traitement, 11 pour ceux ayant reçu de l’hydroxychloroquine seule, 9 pour ceux ayant reçu de l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine (antibiotique), et même 8 pour ceux ayant consulté tôt et démarré le traitement dans les 24 heures.

Selon cette analyse, portant cette fois sur 362 sujets, des effets secondaires, non précisés, ont été observés chez 12 personnes, a-t-il dit. Le traitement a été maintenu pour 4 d’entre elles parce que les effets n’étaient pas « gênants », et arrêté pour les 8 autres, mais il n’y a eu « aucun effet secondaire grave » et tous les signes ont régressé à la fin du traitement, a-t-il rapporté.